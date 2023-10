H.P. Baxxter: Alarmierende Alkohol-Beichte!

Bei der ProSieben-Show von Klaas Heufer-Umlauf "Late Night Berlin" verrät der Sänger nun, welche Rituale sich im Laufe der Jahre eingeschlichen haben und dass es teilweise einen "Bar-Zwang" nach ihren Shows gibt. Klaas Heufer-Umlauf möchte von dem 59-Jährigen wissen, ob es stimmt, dass nach ihren Shows auf Tour weitergefeiert wird, da H.P. öfter von einem "Bar Zwang" spreche. Wenn jemand da nicht mit mache, habe er "drei, vier schlechte Tage vor sich", behauptet Klaas. "Das kann passieren, ja. Das liegt daran, also gerade, wenn du jetzt so viel auf Tournee bist, da schleicht sich so eine Routine ein, das kann auch mal langweilig werden. Und um so ein bisschen Spannung, Entertainment aufrechtzuerhalten, gibt es so ein paar, ja, so Rituale, die haben sich einfach bewährt so - es gibt ja jetzt 30 Jahre 'Scooter'.", antwortet H.P. darauf.