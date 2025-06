"Ich werde nie aufgeben" – Carmen Geiss wehrt sich nach Kritik!

Sie erinnert an die Tatnacht: "Sie haben versucht, in unser Leben einzubrechen. In unser Zuhause. In unsere Sicherheit. Aber was sie nie erreichen werden, ist unser Herz. Unsere Einheit."



Der stärkste Rückhalt komme aus ihrer Familie, so Carmen: "Meine Familie ist mein ganzer Stolz – und sie ist unzerstörbar. Keine Lüge, kein Hass, kein Verbrechen dieser Welt wird je das zerstören, was wir gemeinsam haben."