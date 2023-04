"In aller Freundschaft": Trauriges Serien-Aus - Die ARD hat entschieden!

Eigentlich wäre am Dienstag wieder Zeit für neue Dramen aus der Sachsenklink gewesen. Doch die ARD kündigte jetzt an, dass "In aller Freundschaft" in dieser Woche ausfallen wird. Der Grund? Die DFB-Pokal-Viertelfinalpartie FC Bayern München - SC Freiburg. Der Sender sendet ab 20:15 Uhr die Sportschau, dann das DFB-Pokal-Viertelfinale und im Anschluss gegen 22.50 Uhr die Zusammenfassung der Partie Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin.

Da scheint das Erste seine Prioritäten klar gesetzt zu haben. Doch lange müssen "In aller Freundschaft"-Fans nicht auf ein Wiedersehen mit ihren Lieblings-Ärzten warten. Am Dienstag nach Ostern, den 11.04., läuft Folge 1007: "Was ist Glück?" wieder ganz normal in der ARD. Zuschauer dürfen darin unter Anderem gespannt sein, wie es mit dem Zusammenleben von Dr. Kathrin Globisch und Dr. Roland Heilmann nach ihrer Rückkehr aus den Flitterwochen weitergeht.

