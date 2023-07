Ina Müller: Unerwartete Baby-News von der 57-Jährigen!

Im Interview mit "TV Digital" spricht Ina Müller über die kommende Staffel ihrer Late Night Talkshow und packt das ein oder andere private Detail aus. Die 19. Staffel von "Inas Nacht" startet am 20. Juli 2023 im Ersten. Mit dabei werden dieses Mal wieder eine Menge toller Gäste sein: "Oliver Welke war jetzt endlich mal da, Lars Klingbeil, Almuth Schult, Howard Carpendale... und sogar Reinhold Messner kommt demnächst.", verrät Ina.

Tabuthemen gibt es auch in der kommenden Staffel wie immer keine: "Sie dürfen sich jetzt schon auf „Inas Nacht“ mit dem Sternekoch Alexander Herrmann und der Hautärztin Yael Adler freuen. Der Abend ist so laut und so lustig. Und deshalb würde ich im Moment sagen: Nein, es gibt keine Tabuthemen."

Doch auch neben ihrer Erfolgs-Sendung hat die Sängerin und Moderatorin einiges vor: So verrät sie beispielsweise, bald ihre eigene Biografie schreiben zu wollen und überlegt ironisch weiter, welche Minijobs sie sich in ihrem Alter noch anlachen könne: "Und ich habe mir sogar auch schon überlegt, welche Minijobs ich im Alter noch machen möchte: Kartenabreißerin in der Elbphilharmonie und Hoteltesterin, und endlich kochen lernen... und italienisch... und irgendwann nochmal einen Hund haben...", erzählt Ina.

Auf die Frage, ob sie denn alles auf einmal vorhabe, antwortet Ina mit ihrer gewohnt sarkastischen Art: "Klar. Ein Buch schreiben, und alles andere nebenher. Nur mit dem Kinderkriegen möchte ich mir noch etwas Zeit lassen."