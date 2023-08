Ingo Lenßen: Überraschende Wende nach 20 Jahren TV!

Ingo Lenßen

Heute jagt der TV-Anwalt echte Verbrecher

In den 2000ern war TV-Anwalt Ingo Lenßen der Lieblings-Rechtsbeistand von Fernseh-Deutschland. Ob bei "Lenßen & Partner" oder in der Gerichtsshow "Richter Alexander Hold", der Krefelder fiel vor allem durch seine spitzen Kommentare auf - Und natürlich durch seinen extravagant gezwirbelten Schnauzer! 2020 gibt Ingo Lenßen endlich sein TV-Comeback auf Sat.1. Und siehe da: Noch immer trägt der Anwalt sein Markenzeichen im Gesicht. Doch was hat sich in seinem Leben heute verändert?