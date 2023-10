Iris Berben: Heftige Liebes-Abfuhr für Partner Heiko!

"Heirat war in meinem ganzen Leben kein Thema für mich. Ich habe eine tolle Familie, sehr klein, sehr fein", erklärt Iris. "Für mich ist das Thema Ehe auch zu konservativ besetzt. Da gibt es so viele bürgerliche Klischees, die ich nicht ausblenden kann." Dabei ist Heiko Kiesow doch ihre große Liebe. Sie schwärmt von ihm: "Er ist ganz gerade. Keine Spiele, kein Kräftemessen. Und wir können so wunderbar albern sein miteinander."

Das Paar trennt ein Altersunterschied von zehn Jahren. Für Iris kein Problem: "Zwischen uns ist das kein Thema. Wenn wir darüber sprechen, dann in Witzen. Ich sage dann: Hör mal, jugendlicher Liebhaber, streng dich mal wieder an, du musst dieses Klischee jetzt auch erfüllen." Und was sagt Heiko dazu? Nichts. Er hält sich zurück, gibt sich mit seiner Rolle als Liebhaber und Beschützer stumm zufrieden...