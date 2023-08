Iris Klein: Kein Frieden! Sie attackiert schon wieder Yvonne Woelke

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan jetzt wissen, ob sich Yvonne eine Aussprache mit ihrer Erzfeindin vorstellen könnte. "Vielleicht. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt", zeigte sie sich versöhnlich. Und Iris? Die will von Yvonnes überraschenden Tönen nichts wissen. "DAS kommt für mich nicht infrage. Diese Frau hat mir meinen Mann weggenommen. Ich habe kein Interesse daran, mich mit ihr an einen Tisch zu setzen", stellt sie gegenüber der "BILD"-Zeitung klar.

Auch Peter hatte Iris bereits vor einiger Zeit ein Friedensangebot gemacht. Er wollte sich mit Iris ihrem neuen Partner und Yvonne sogar zum Grillen treffen. Doch dazu wird es wohl nie kommen. "Weder mein Freund noch ich wollen uns mit den beiden treffen." Autsch!