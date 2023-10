Iris Klein: "Promi Big Brother"-Knaller! Zieht sie mit Ex Peter ein?

Peter ist für jeden Promi offen. "Ich habe keine speziellen Wunschkandidaten fürs 'Promi Big Brother'-Haus. Ich denke jeder Bewohner, der ins Haus zieht, hat seine Berechtigung da zu sein, sonst hätte 'Big Brother' ihn nicht ausgewählt", erzählt er im Interview mit "Intouch Online".

Und was, wenn ausgerechnet seine Ex Iris einzieht? Die 56-Jährige hat zwar schon viel Reality-TV-Erfahrung, im Container war sie bisher aber noch nicht. "Ich nehme es wie es kommt. Sollte Iris wirklich als Mitbewohner einziehen, dann geht zunächst einmal ein Wunsch von ihr in Erfüllung", verrät er uns. Peter könnte sich sogar eine Aussprache im Container vorstellen. "Vielleicht ergibt sich da ja die Möglichkeit, gewisse Dinge zu besprechen, ohne Einwirkung von Social Media und anderer äußeren Einflüsse." Ob Iris von der Idee genauso begeistert ist? Fraglich...