Peter Klein verrät: Das ist seine größte "Promi Big Brother"-Angst

Angst vor dem Promi-Container hat Peter keine, wie er verrät: "Ich habe 'Promi Big Brother' in der Vergangenheit immer mal wieder geschaut und weiß ungefähr, was auf mich zukommt", erklärt er. Doch über seine Kontrahenten möchte selbstständige Maler und Lackierer so viel wie möglich vorab erfahren, um gewappnet zu sein: "Mich interessiert, wer mit mir einzieht und ich möchte mich natürlich auf sie einstellen. Daher lese ich die Berichte aufmerksam."

Für Peter ist es wichtig, sich nicht zu verstellen und mit keiner Taktik an die Sache heranzugehen, verrät er: "Irgendwann holt dich dein 'eigenes Ich' ein und dann wird jede Taktik egal, die man sich vielleicht überlegt hatte. Für mich gilt, dass ich so bleiben möchte, wie ich bin. Ich werde mich nicht verstellen. Ich will die Dinge, die auf mich zukommen, einfach lösen."

Doch eine Sorge bleibt dem 56-Jährige: Die große Vermissung seiner Liebsten! "Über Wochen keinen Kontakt zur Außenwelt zu haben, das wird nicht einfach für mich. Vor allem mit den Menschen, die man am liebsten hat."