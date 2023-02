Iris Klein: Todesangst! Deswegen kann sie nicht zurück

Weiter wird sie noch deutlicher: "Das ist ja mitten im Nirgendwo und wenn ich da alleine als Frau lebe - und das spricht sich ja rum - und es gibt ja auch Leute, die mir ans Bein pinkeln wollen. Es gibt ja so viele Menschen, jetzt gerade auch Frauen, die schadenfroh sind, die freuen sich natürlich, dass die Ehe zerstört wurde. Die freuen sich natürlich, dass ich alles verloren habe. Ich weiß nicht warum das so ist, aber es gibt so viele Menschen, die einfach so boshaft sind". Da scheint sich Iris Klein die Worte ihrer Kritiker sichtlich zu Herzen zu nehmen - so sehr, dass sie sich nicht traut alleine in die Finke zurückzukehren. Auweia...

