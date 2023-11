Isabel Edvardsson: Baby Nummer 3! Sie ist wieder schwanger

Die "Let's Dance"-Tänzerin kündigte geheimnisvoll "Aller guten Dinge ..." auf ihrem Instagram-Account an. Wenig später löste Isabel das Rätsel endlich auf. "… 3 Kinder? oder Drillinge? Fragen über fragen… Das Leben ist schön. Genieße jeden Moment ab jetzt kann es jeder sehen und Marcus macht mir gerade eine Schale mit Salzgurken ", schrieb die 41-Jährige zu einem Foto, auf dem sie stolz ihre Babykugel in die Kamera hält. Dazu postete sie ein selbstgemaltes Bild ihrer Söhne, auf dem auch ihr Geschwisterchen in Mamas Bauch eingezeichnet ist. Wie niedlich!