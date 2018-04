Ist Vin Diesel schwul?

Wie bei vielen anderen Stars wird auch bei Vin Diesel gerätselt: Ist er jetzt schwul oder doch nicht? Seit 2007 hat der Schauspieler zwar eine Freundin, aber: Das hatten Freddy Mercury und Elton John auch vor ihrem Outing...

Facebook-Meilenstein: Vin Diesel knackt 100-Millionen-Marke

Vin Diesel: Schwulen-Gerüchte reißen nicht ab!

Es ist schon ein alter Hut. Bereits am Anfang seiner Karriere tuschelte man in Hollywood hinter vorgehaltener Hand: "Der ist doch schwul..." Die Glatze immer sorgsam poliert, Muskeln wie aus Stahl, die er immer wieder gerne in die Kamera streckt und das überaus gepflegte Äußere, die sanften Gesichtszüge... Aber selbst wenn es so wäre: Warum trauen sich nur die Wenigsten, sich zu outen? Ganz klar: Homosexualität ist, so hart das auch klingt, ein Karrierekiller in Hollywood. Wie traurig! Auch Colin Firth bestätigte einmal: "In Hollywood wimmelt es nur von Menschen, die ihre Homosexualität verstecken!" Dazu gehören sollen angeblich Oprah Winfrey, Tom Cruise, John Travolta - und Vin Diesel. Es gibt in den USA sogar eine Liste, auf der alle Schauspieler aufgezählt werden, die schwul sein sollen. Allen voran: Vin Diesel...

Vin Diesel: Homosexualität könnte Karriere zerstören

Die traurige Erklärung von Colin Firth, warum sich in Hollywood nur die wenigsten outen: Schwule bekommen einfach keine Hauptrollen. Ein Ärgernis - und unfair ohne Ende! Denn angeblich würden die Kinobesucher es nicht sehen wollen, wenn ein schwuler Mann im Film eine Frau küsst. Oder eben eine lesbische Frau einen Mann. Ob das stimmt oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber eins steht fest: Schauspieler Rupert Everett hat sich geoutet. Und rät allen Hollywood-Kollegen davon ab! Er geht davon aus, glücklicher zu sein, als die Schauspieler, die sich noch nicht geoutet haben. Aber: Mit der Karriere ging es steil bergab. Eine Schande für die "Traumfabrik"!

Und noch etwas steht fest: Sollte Vin Diesel wirklich schwul sein und - wie die Gerüchte besagen - eine vorgetäuschte Partnerschaft eingegangen sein, dann ist das eine schreckliche Farce, die ihm sicher sehr weh tun muss! Aber auf der anderen Seite sind Gerüchte eben Gerüchte - vielleicht hat er sich einfach nicht dazu geäußert, um kein Öl in ein Feuer zu gießen, das es eigentlich gar nicht gibt. Trotzdem wäre interessant zu wissen, was seine Freundin dazu sagt...