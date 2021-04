Jan Böhmermann jung: So unschuldig sah der Satiriker früher aus

Trotzdem er selten über seine Eltern oder gar seine Herkunft spricht, verriet er dem „Stern“ einmal, dass seine Mutter mit ihren 18 Jahren bei seiner Geburt noch sehr jung war. Jan Böhmermanns Vater war Polizist und starb früh an Leukämie. Bei seinem Tod war der kleine Jan Böhmermann gerade einmal 17 Jahre jung. In seiner Kindheit verbrachte er viele Stunden im Bremer Zirkus Tohuwabohu, spielte im Schülerkabarett und absolvierte 2000 sein Abitur im Schulzentrum Bördestraße. Mittlerweile hat sich Jan Böhmermann nicht nur vom Nischentalent zum Late-Night-König hochgearbeitet, sondern auch seine eigene Familie gegründet. Mit seiner Frau und drei Kindern lebt er in seiner Heimatstadt Bremen.

