Jan Köppen: Die zuckersüße Wahrheit über seine Freundin

Ob „Herzblatt“ oder „ “, als Ende der 90er Jahre die Kuppelshows boomten, war Jan Köppen noch ein blutjunger Viva-Praktikant. In der -Datingshow „Are U The One?“ darf der gutaussehende Moderator 2020 nun selbst in die Rolle des Amors schlüpfen und die Strippen ziehen. Immerhin hat der 37-Jährige mittlerweile nicht nur eine lupenreine -Karriere hingelegt, sondern dank seiner Freundin auch jede Menge Liebes-Know-How gesammelt. Wer ist die Frau an seiner Seite?

Männlich, bärtig, 1,85 Meter: Jan Köppen ist ein echter Frauenschwarm

Lang ist es her, dass bei „Nur die Liebe zählt“ unzähligen einsamen Seelen zur großen Liebe verhalf, damals steckte „Are U The One?“-Moderator Jan Köppen selber noch in den Kinderschuhen. Bei Viva entdeckte der gebürtige Gießener 2005 im Rahmen eines VJ-Castings sein Moderationstalent, doch erst auf ZDFinfo kam seine Karriere so richtig ins Rollen. Drei Jahre moderierte er „Wirtschaftswunder“, bevor zahlreiche Angebote ins Haus flatterten. Bei "Ninja Warrior Germany" machte Jan Köppen an der Seite seiner hübschen Moderationspartnerin Laura Wontorra eine ziemlich sportliche Figur. Dort verstehen sich die beiden Moderatoren so ausgezeichnet, dass sich der eine oder andere Zuschauer längst gefragt hat, ob die Brünette vielleicht seine heimliche Freundin ist. Doch spätestens seit Laura Wontorra 2016 den Profi-Fußballer Simon Zoller heiratete, ist klar: Statt Liebesgeflüster verbindet die beiden nur eine innige Freundschaft.

Vor der Kamera sind Jan Köppen und Laura Wontorra bei "Ninja Warrior Germany" ein echtes Traumpaar, doch privat sind die beiden nur Freunde Foto: Getty Images

Doch auch ohne seine sexy Moderationspartnerin führt kein Weg an Jan Köppen vorbei. Seit 2014 stellt der gebürtige Thüringer gemeinsam mit den TV-Größen Jan Böhmermann, und Katrin Bauerfeind in der RTL-Comedyshow „Was wäre wenn?“ seinen Humor unter Beweis und schrammt dabei nur knapp am "Deutschen Comedy-Preis" vorbei. Kein Wunder, mit seinen 1,85 Metern Größe und dem attraktiven Dreitagebart ist der TV-Schnuckel eine echte Augenweide. Doch Hoffnung machen sollte sich die Frauenwelt trotzdem nicht, denn Jan Köppen hat sein Herz bereits an seine Freundin verschenkt.

Jan Köppen ist glücklich mit seiner Freundin

Für den Job des Amors im wild-romantischen Südafrika ist Jan Köppen die ideale Besetzung, immerhin bringt er nicht nur Moderationserfahrung, sondern auch eine große Portion Liebes-Know-How von zu Hause mit. Bereits vor geraumer Zeit verriet der „Are U The One?“-Moderator, dass er in einer festen Beziehung lebt. Gegenüber „Teleschau“ äußerte Jan Köppen schmunzelnd: „Ich bin glücklich vergeben. Mehr verrate ich aber nicht über mein Privatleben.“ Wer seine Freundin ist, hat er dagegen bislang eisern verschwiegen. Ob auf dem Roten Teppich oder nach dem Moderieren seiner Shows, stets zeigt sich Jan Köppen als Single. Sein Privatleben und seine Karriere möchte der Moderator strikt trennen und stellt klar: "Ich muss von Natur aus nicht im Mittelpunkt stehen, aber wenn ich es soll, dann kann ich es.“ Herrlich sympathisch und bodenständig, so mögen wir unsere Männer am liebsten.

