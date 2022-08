Jan Leyk: Jetzt kommen neue Details zu seiner Hochzeit ans Licht!

In einer Fragerunde auf Instagram war die Hochzeit des Reality-TV-Stars natürlich Thema Nummer 1. Jan Leyk ließ daraufhin neue Details über die Hochzeitspläne, die er und seine frischgebackene Verlobte schmieden, durchsickern. Ein Fan möchte wissen, ob der DJ und seine Freundin lieber in einer Kirche oder am Strand heiraten wollen, woraufhin seine Freundin nicht lange zögert: "Eindeutig Hochzeit am Strand!". Da scheinen sich die beiden Turteltauben schon einmal einig zu sein, wie die Zustimmung von Jan Leyk zeigt.

Jedoch haben es die beiden noch nicht so eilig, ihre Pläne tatsächlich in die Tat umzusetzen, wie Jan im gleichen Atemzug scherzhaft verkündet: "Also wenn wir überhaupt heiraten. Ich wollte die halt mit dem Ring erstmal festmachen, wie 'ne Handbremse. Darum gings. Alles andere - kommt Zeit, kommt Rat". Dann genießen die beiden ihre Zeit wohl erstmal als frisch Verlobte.

