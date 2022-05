"Kampf der Realitystars": Tessa packt aus - sie hatte während des Drehs Angst vor Jan Leyk!

Auweia, schon wieder thematisiert Tessa Jans Fehltritt, als durch die Medien ging, dass er angeblich einer Frau gegenüber handgreiflich geworden sei. In dem YouTube Video von Mr. Trash TV fügt sie noch hinzu, dass Jan Leyk vor Ort den Vorfall von 2012 sogar noch heruntergespielt habe und behauptet hat, die Dame damals lediglich am Kinn gepackt zu haben. Tessa will nun sogar wegen angeblicher Anfeindungen auf Instagram juristisch gegen den Leiendarsteller vorgehen und stellt klar: "Ich habe da auf jeden Fall schon mal eine Anzeige fertig gemacht und werde auch Zivilklage einreichen". Ganz schön heftig!

Jan nimmt's jedoch mit Humor und lässt in seiner Instagram Story verlauten: "Ich freue mich, wenn dieser ganz Bums durch ist und ihr dann das Finale geguckt habt, da auf eine ganz tiefenentspannte Art und Weise meinen Senf dazuzugeben. [...] Ich kack diesen ganzen Schwachmaten so in deren Salat".

Drama gibt es bei "Kampf der Realitystars" jede Menge! Die krassesten Ausraster haben wir im Video für dich zusammengefasst: