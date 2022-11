Jan Leyk: Pleite! Er steht vor dem Ruin

Jan Leyk steht vor dem finanziellen Ruin. Wegen eines Streits mit Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidat Benjamin Melzer, welcher biologisch als Frau geboren wurde, muss Jan nun vor Gericht. Der ehemalige "BTN"-Schauspieler hat Benjamin im Juli dieses Jahres als "Freundin" betitelt, anschließend soll es zwischen den beiden eskaliert sein.

Der Rechtsstreit treibt Jan nun in eine schwere Lage: Die Gerichtskosten sind so hoch, dass er in den finanziellen Ruin gerutscht ist. Jetzt spricht er erstmals über seine aktuelle Situation.

