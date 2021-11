Jana Ina & Giovanni Zarrella: Jaa, es ist wahr! Er bestätigt die süße Nachricht

Jana Ina und Giovanni geben sich erneut das Ja-Wort

Sie haben sich kurz vor Weihnachten freigehalten. Könnte es sein, dass Sie noch einmal heiraten?

Wir möchten auf jeden Fall ein zweites Mal heiraten. Schon kurz nach unserer Hochzeit, haben wir gesagt, wenn wir 15 Jahre verheiratet sind, dann werden wir unser Eheversprechen noch einmal erneuern. Und das werden wir tatsächlich noch in diesem Jahr tun. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass das alles so klappt. Dann wird uns ein Kapitän auf hoher See trauen.

Sie hatten auch schon einmal vor, in Las Vegas zu heiraten ...

Ja, wenn wir in Las Vegas sind, dann heiraten wir eben ein drittes Mal. Ich kann Jana Ina gar nicht oft genug heiraten (lacht). Sie hat mein Leben wirklich besser gemacht. Als Partnerin, als Freundin, als Ehefrau, als Mutter meiner Kinder. Ich hätte mir keine bessere Frau wünschen können. Jana Ina ist mein größtes Glück! Es war auch ein großes Glück, dass wir zur gleichen Zeit ähnliche Ziele hatten. Wir sind beide Familienmenschen und die Karriere stand erst einmal an zweiter Stelle.

Viele Künstler vernachlässigen ihr privates Glück...

Das persönliche Glück steht für mich über allem. Das Schönste für mich neulich war, dass meine Tochter mich angerufen und gesagt hat, sie hätte eine Zwei plus in Mathe geschrieben. Sie konnte es kaum abwarten, mich anzurufen und mir das zu sagen. Sie hatte sich mit dem Lernen so schwergetan und war dann so stolz. Es macht mich total glücklich, dass ich so tolle Kinder habe.

