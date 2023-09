Jana Ina & Giovanni Zarrella: Zuckersüße Nachricht! Sie sind so glücklich

"Du musst da mal mitmachen. Du gehörst da hin", sagt Jana Ina Zarrella ihrem Liebsten schon seit langer Zeit. Die Rede ist von "The Voice of Germany" - und jetzt geht der große Traum endlich in Erfüllung! In der 13. Staffel der Gesangsshow nimmt Giovanni Zarrella zum ersten Mal als Juror auf einem der roten Stühle Platz. Ganz zur Freude seiner Ehefrau!