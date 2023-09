Jana Ina & Giovanni Zarrella: Traurige Enthüllung! Kann sie ihm nicht mehr vertrauen?

Na, das ist mal wirklich ein Frauentyp! Als charmanter Entertainer erobert Giovanni Zarrella reihenweise weibliche Herzen im Sturm. Obwohl der Sänger seit 19 Jahren an Jana Ina vergeben ist, wird er schamlos angeflirtet. Ihre Liebe wurde so schon oft auf die Probe gestellt. Oh, oh – Eifersuchtsalarm!