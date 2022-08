Jana Ina Zarrella & Giovanni Zarrella: Zuckersüße Nachrichten an ihrem 17. Hochzeitstag!

Der 30. August ist für Jana Ina Zarrella ein ganz besonderer Tag. Im Jahr 2005 machten sie und ihr Partner Giovanni Zarrella an diesem Tag Nägel mit Köpfen und schlossen den heiligen Bund der Ehe. Doch auch nach 17 Jahren ist bei den beiden TV-Stars noch immer nicht die Luft raus. Auf Instagram machte Jana Ina nun klar - ja, sie sind noch verliebt wie am ersten Tag. Mit süßen Worten richtet sie sich nun an ihren Giovanni.