Janina Reimann: Goodbye USA! Sie will zurück nach Deutschland ziehen

Wer hätte das gedacht? Obwohl Janina Reimann immer wieder glücklich Eindrücke aus ihrem Leben im US-Bundesstaat Oregon auf Instagram postet, scheint sie innerlich einen Wunsch zu hegen – sie will nicht für immer in Portland bleiben! In ihrem Podcast "Unter uns Moms" verriet sie nun: "Bei uns kann es sehr gut sein, dass wir nochmal umziehen. Ich würde auch nicht sagen, dass unser Haus jetzt, unser 'Für-immer-Haus' ist." Wohin es die Tochter von Manuela Reimann dann mit ihrem Mann Coleman (36) und den Kindern Charlie (5) und Isla (2) verschlagen könnte, weiß Janine aber auch noch nicht genau. Auf der einen Seite könnten sie sich vorstellen "nach Seattle zu ziehen", auf der anderen Seite sehnt sich Janina jedoch auch nach ihrer alten Heimat – Deutschland. "Wenn wir in ein anderes Land gehen würden, würde ich auf definitiv Deutschland, für ein paar Jahre, gerne machen". Die Zweifach-Mama fügt jedoch hinzu: "Oder eigentlich jedes Land in Europa und Neuseeland! Nach Neuseeland würde ich auch gehen".

Der Umzugs-Wunsch scheint jedoch noch nicht allzu akut zu sein, denn Janina gibt ebenfalls zu: "Erstmal möchten wir sehr, sehr gerne hier bleiben, weil wir mögen es wirklich gerne." Auch die Fans scheinen von Janinas Plänen, nach Deutschland zurückzukehren, nicht sehr angetan zu sein und raten ihr in den Kommentaren: "Liebe Janina, nach Deutschland zurückzukommen, würde ich mir gut überlegen. Jeder 5. Deutsche will hier weg". Ob sich Janina von solchen Worten in ihrer Entscheidung beeinflussen lässt? Die Zukunft wird zeigen, wo es sie und ihre kleine Familie am Ende hin verschlagen wird.

