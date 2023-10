Jasmin Herren: Im Liebesurlaub mit ihrem Philipp! "Wie Mutter und Sohn"

Aktuell befindet sich das Paar im gemeinsamen Liebesurlaub in Hurghada in Ägypten und teilt dies mit ihrer Instagram-Community. In den Kommentaren gibt es verschiedene Meinungen zu Jasmins Liebesglück: "Wie Mutter und Sohn sieht es aus", schreibt eine Userin und sorgt damit für eine Diskussion in den Kommentaren. "Wo liegt dein Problem? Leben und leben lassen. Was zählt, ist die Liebe.", antwortet eine andere Userin darauf. Jasmin Herren kontert nur mit: "Sind wir aber nicht" und einem lachenden Emoji. "Sie lieben sich, das zählt. Da muss man nicht so dumme Kommentare hinterlassen. Sie sind glücklich, das zählt. Es kommt nicht aufs Alter an.", findet eine weitere Userin.

Jasmin lässt sich scheinbar nicht von den Meinungen ihrer Instagram-Follower beirren und genießt die Zeit mit ihrem neuen Freund. Wie schön!