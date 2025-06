Davina & Shania Geiss: Warum ihr Papa Robert jetzt am Rad dreht!

Das Bild ist irgendwie kurios: Robert hält ein TRX-Band in der Hand und beobachtet jede Bewegung seiner Töchter ganz genau. In seiner Insta-Story nennt er sich selbst "Motivator" – schließlich müsse jemand sicherstellen, dass "die Kinder auch wirklich was tun", sagt er mit väterlichem Ernst. Was genau Shania und Davina da eigentlich erreichen sollen, bleibt allerdings offen. Ein Ziel? Fehlanzeige.