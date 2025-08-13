Für den einen ist ein Euro viel wert, für den anderen nicht. Das spiegelt die "Villa der Versuchung" in jeder Minute der Show wider. Ich verüble es den Leuten nicht – auch ich hatte eine Zeit in meinem Leben, in der ich anders mit Geld umgegangen bin. Doch heute bin ich erwachsener und weiß es besser, ich habe daraus gelernt. Zum Glück hatte ich früher immer meine (Adoptiv-)Mama, die mich wieder aufgefangen hat. Heute gehe ich anders mit Geld um, und ja, natürlich ist es frustrierend zu sehen, dass einige in der Villa das Spielgeld blind auf den Kopf hauen.