Jenny Frankhauser: Das steckt wirklich hinter dem Baby-Namen

Da waren sie sich anscheinend nicht ganz einig, doch mit dem Namen Damian haben sie, wie Jenny weiter verrät, wohl nun den perfekten Mittelweg gefunden: "Da 'ne Mischung zu finden...ich finde Damian ist die perfekte Mischung. Ja, das gefällt uns beiden und wir sind sehr glücklich mit dem Namen." Zudem erklärt die Schwester von Daniela Katzenberger auch noch, warum der Name so perfekte zu ihrem Nachwuchs passt: "Ich finde der Name passt auch sehr gut zum Nachnamen König. Damian Andreas König. Ich finde das hört sich sehr stimmig an. [...] Und ich finde, das klingt nach 'nem süßen kleinen Jungen aber auch nach 'nem großen, starken Mann. [...] Passt einfach".

Ob Jenny beim Kennenlernen ihres Steffens wohl schon an gemeinsamen Nachwuchs dachte? Damals sorgte dieser eher mit anderen Dingen für Schlagzeilen. Mehr dazu im Video: