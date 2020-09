Luke Mockridge: Wer ist die Freundin des frechen Comedians?

Zwei lange Beziehungen hat Luke Mockridge in seinem Leben bereits hinter sich. Und hat dabei natürlich auch jede Menge Herzschmerz erfahren: "Beim ersten Mal war ich 20 Jahre alt – und sie hat Schluss gemacht. Ich hatte schlimmen Liebeskummer, ich dachte, ich werde nie wieder glücklich." Später verliebte er sich in seine zweite Freundin. Doch wieder einmal zerbrach die Liebe. Schmerzlich musste Luke Mockridge am eigenen Leib erfahren, dass sich Liebe und Karriere nicht immer vereinen lassen. Seinem kometenhaften Aufstieg in der Comedy-Szene war die junge Beziehung einfach nicht gewachsen. Doch so gefestigt wie Luke Mockridge mittlerweile im Business steht, wird dem Single sicherlich bald die richtige Partnerin begegnen.

In der Promi-Szene geht es liebestechnisch meist heiß her. Erinnert ihr euch noch an diese süßen Paare?