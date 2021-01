Faisal Kawusi: Liebes-Beichte! Hat der Comedian eine Freundin?

Name: Mohammad Faisal Kawusi

Geburtsdatum: 27. Juni 1991 (Alter: 29 Jahre)

Sternzeichen: Krebs

Herkunft: Groß Gerau

Größe: 1,92 Meter

Comedian, Tänzer und Bankkaufmann in einer Person: Faisal Kawusi ist ein echtes Wunderkind! Ob in seiner eigenen "Die Faisal Kawusi Show" oder auf dem Tanzparkett von „Let’s Dance“, der Newcomer mit afghanischen Wurzeln überzeugt in jeder Lebenslage. Doch während er fleißig die Karriereleiter emporkletterte, blieb sein Liebesleben lange auf der Strecke. Hat sich das Blatt mittlerweile gewendet? Jetzt packt Faisal Kawusi über die Themen Liebe, Freundin und Dates aus...