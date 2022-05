Johannes Haller: Einbruchs-Drohung von Kubilay Özdemir

Eigentlich wollte Kubilay Özdemir auf Ibiza nur eine Bootstour mit Johannes Hallers Firma machen. Doch dann erhob dieser schwere Vorwürfe gegen den Ex von Georgina Fleur - er soll seine Sonnenbrille geklaut haben und behauptete auf Instagram "Ich bin in meinem eigenen Büro auf einen Trickbetrüger reingefallen". Schon das konnte Kubi nicht so stehen lassen und schoss auf seinem Profil hart gegen den Wahl-Spanier. Laut ihm sei Johannes Brille gefälscht und er bezeichnete den Mann von Jessica Haller als "lächerlich", "Hurensohn", "Bastard" und "Arschkriecher".

Doch damit nicht genug. Jetzt holt Kubilay noch einmal aus und droht Johannes sogar mit einem Einbruch: