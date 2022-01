Jessica Paszka & Johannes Haller: Peinliche Protz Show! Ihre Fans sind fassungslos!

Dabei hätten es die beiden ganz romantisch haben können: Ihre Gäste hatten sie ins idyllisch verschneite Zillertal in Österreich eingeladen, allen die Übernachtung in edlen Chalets spendiert. Doch dann war’s vorbei mit der Berg-Idylle: Die Braut schwebte gleich in mehreren Luxus-Roben durch ihren großen Tag. Darunter ein Designer-Dress von Galia Lahav, die bereits VIP-Bräute wie Superstar Beyoncé (40) ausgestattet hat und bei der ein Kleid schon mal 18 000 Euro kostet! Die passenden Schuhe? Jessi entschied sich unter anderem für ein Paar von Jimmy Choo (850 Euro). Und beim Schmuck gab es kein Halten mehr: Sowohl die Trauringe als auch Kette und Ohrringe stammten vom Edel-Juwelier Aimé Berlin und wurden mit echten Diamanten angefertigt! Für ihr glamouröses Styling ließ sich Jessi Promi-Make-up-Artistin Serena Goldenbaum einfliegen, die sonst Sylvie Meis (43) aufhübscht. Natürlich hatte ihre Promi-Weddingplanerin auch nicht an der prachtvollen Blumendeko, dem Gourmet-Dinner sowie Live-Musik gespart. Und warum der ganze Aufriss? Na klar: Jessis Follower durften die Hochzeits-Show selbstverständlich live auf Instagram mitverfolgen! Die Blondine dokumentierte wirklich jedes kleinste Detail ihres großen Tages. Ihr Fazit: "Es war alles perfekt!" Mag sein – nur die Romantik ging irgendwie im ganzen Protz und Prunk unter …