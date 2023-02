Jimi Blue Ochsenknecht: Familien-Fiasko! Freundin Laura hat alles kaputt gemacht

"Es sind nicht alle da, aber kann ja immer passieren", sagt Natascha geknickt. "Der Vibe in der Familie ist eigentlich ganz gut, außer dass alle das ein bisschen schade finden, dass man von Jimi jetzt nicht so viel hört oder sieht." Und dann fügt sie hinzu: "Das ist, glaube ich auch, das erste Mal seit Jahren, dass Jimi nicht am Start ist, oder?"

Cheyenne Ochsenknecht kann Mamas Enttäuschung verstehen. "Der ist halt gerade einfach in seiner Welt", erklärt sie. Und auch Wilson Gonzalez wagt einen Erklärungsversuch: "[Jimi und Laura] sind halt so krass in Love – die Blase ist aus Beton." Auweia...