Jimi Blue Ochsenknecht: Nach Kritik - Er stellt sich gegen seine Familie!

Diese Vorwürfe will der 31-Jährige scheinbar nicht auf sich sitzen lassen und wehrt sich jetzt gegen die Anschuldigungen seiner Familie. Im Interview mit "Bild" stellt Jimi klar, dass dieser Eindruck falsch sei: "Meine Mutter und meine Schwester haben natürlich ihre Meinung und äußern diese auch gerne öffentlich, was nicht ganz nach meinem Interesse ist. Ich möchte jetzt einfach mehr meine eigenen Pläne verfolgen", sagt Jimi. So arbeite er aktuell an neuer Musik und investiere auch viel Zeit in seine Schauspielkarriere.

Den Vorwurf, er würde zu viel Zeit mit seiner neuen Freundin verbringen, stellt Jimi ebenfalls richtig: "All die negativen Kommentare der letzten Zeit haben unsere Beziehung nur noch stärker werden lassen. Wir beide gegen den Rest der Welt. Was andere über uns sagen, ist mir eigentlich egal."

Abschließend betont der Schauspieler noch: "Das wichtigste ist doch, dass ich mit Laura glücklich bin". So sieht's doch aus!

