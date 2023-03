Joachim Llambi: Ehe-Drama! "Let's Dance" kostet ihn seine Beziehung zu Ilona

2003 verliebte sich der ehemalige Börsenmakler in seine heutige Gattin Ilona, verließ für sie seine erste Ehefrau Sylvia. 2018 turtelte er mit einer neuen, attraktiven Dame – der Marketingexpertin Rebecca Rosenschon. Bereits nach einem halben Jahr war die passé und der untreue Ehemann zeigte sich wieder an der Seite von Gattin Ilona. Offiziell bestätigt hat Joachim Llambi die Rückkehr zu Ilona aber nie. Etwa, um für die Damenwelt attraktiv zu bleiben?

Fest steht: In der aktuellen "Let’s Dance"-Staffel lässt er es krachen, ohne im Geringsten Rücksicht auf die Gefühle seiner Frau zu nehmen. Egal ob Profitänzerinnen oder Promi-Kandidatinnen – sie alle werden angeflirtet. Dazu präsentiert sich Joachim Llambi in den sozialen Medien gern mal in Badehose, um zu zeigen, wie gut er zurzeit in Form ist. Seinen weiblichen Fans gefällt’s! "Super Body haben Sie!", schreibt eine Unbekannte. Und Ex-"Let’s Dance"-Teilnehmerin Sabrina Mockenhaupt kommentiert: "Geiler Body!"

Wie lange Ilona Llambi die Spielchen ihres Mannes wohl noch erträgt? Gut möglich, dass sie ihm bald davontanzt.