Joachim Llambi: Heftige Attacke von seinen Kollegen!

Bereits in der ersten Folge der dritten Staffel sicherte sich Llambi ein begehrtes Schutzschild – ohne Rücksicht auf seine Mitstreiter:innen. Motsi Mabuse (43) wütete gegen ihren Kollegen, während Charlotte Würdig (46) richtig ausfallend wurde: "Digger, ist das dein fucking Ernst gerade, dass du dir hier das Schild holst, während wir hier am Start sind?!", schreit sie. Ein Move, der ihn nun teuer zu stehen kommen könnte. Denn in Folge 2 schlagen seine prominenten Kolleg:innen zurück.

Als es erneut darum geht, zu entscheiden, wer keinen Schutz für die nächste Mordnacht erhalten soll, wird Joachim Llambi ins Visier genommen. Gleich mehrere Promis schießen auf die Scheibe mit seinem Namen – eine klare Botschaft.

Schauspieler Thaddäus Meilinger (43) erklärt: "Joachim hat sich das Schild geholt bei der letzten Mission und deswegen schieße ich auf Joachim."

Auch Janin Ullmann (43) und Wayne Carpendale (48) machen keinen Hehl daraus, dass sie dem Ex-Tanzprofi den Rücken kehren. Erst Mirja du Mont (49) gelingt es schließlich, die Scheibe mit seinem Namen zu treffen – ein Volltreffer, der nicht nur symbolisch wirkt.