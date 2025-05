"Let's Dance": Erleichtert über erneutes Show-Aus? Bilder sind eindeutig

Christine Neubauer und Valentin Lusin waren bereits in Show 7 ausgeschieden, rückten jedoch für die verletzte Simone Thomalla (60) zurück ins Teilnehmerfeld. Nun mussten sie erneut die Tanzfläche verlassen. Doch das erneute Aus scheint Valentin nicht allzu schwer zu treffen. Vielmehr wirkt es wie eine willkommene Gelegenheit, wieder durchzuatmen und Kraft zu tanken.

Ganz vorbei ist die aktuelle Staffel für Valentin und Renata allerdings nicht. Wie in den vergangenen Jahren dürften beide weiterhin in den spektakulären Show-Openings mitwirken. Dort kommen neben den aktuellen auch ausgeschiedene Profitänzer:innen oder Profis, die in dieser Staffel gar nicht zum Cast gehören, zum Einsatz. Ein Wiedersehen mit dem beliebten Tanzpaar ist also sehr wahrscheinlich.