"ZDF-Fernsehgarten": Regeländerung! Andrea Kiewel wusste von nichts

Die erste Ausgabe des "Fernsehgartens" in 2025 stand ganz unter dem Motto "Star Wars". Kiewels Gäste waren wie immer bunt gemischt. Von Giovanni Zarrella (47) über Thomas Anders (62), Ross Antony (50) bis hin zu TV-Koch Armin Roßmeier (76) waren viele Promis gekommen. Während Thomas Andres, der dieses Jahr 40 Jahre "Modern Talking" feiert, mit einer Playback-Panne für Spott sorgte, hatte Armin Roßmeier eine Hiobsbotschaft zu verkünden, die Moderatorin Andrea Kiewel sprachlos machte.

Für die Sendung hatte der TV-Koch mit Spargel gefüllte Blätterteigtaschen vorbereitet. Doch als er diese in mundgerechten Stücken servieren wollte, sah er sich mit einem Problem konfrontiert: Er hatte kein Messer parat und wusste zunächst auch nicht, wo eins zu finden ist. In den vergangenen Jahren war das nie ein Thema, denn Schneidewerkzeug lag in seiner kleinen Show-Küche immer bereit. Nicht aber in der "Fernsehgarten"-Saison 2025. Denn es gibt eine Regeländerung.

Der Koch blickte sich suchend um, erklärte der Gastgeberin dann: "Du weißt ja: Aus Sicherheitsgründen legen wir die Messer nicht mehr vor." Blöd nur, dass "Kiwi" eben von nichts wusste. Sichtlich irritiert hakte sie nach: "Warum?"