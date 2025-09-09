Jochen Horst & Ehefrau Tina: Neue Liebe nach Skandal-Ehe – überstehen sie das „Sommerhaus”?
Nach dem Scheitern seiner ersten Ehe fand Jochen Horst schnell eine neue Liebe. Ob diese Liebe das „Sommerhaus” überstehen wird?
Jochen und Tina Horst ziehen gemeinsam ins „Sommerhaus der Stars” 2025.
© IMAGO / Gartner
Jochen Horst (63) ist nicht nur durch seine Rolle in der RTL-Kultserie „Balko“ ein Begriff: Der Schauspieler genießt ein bewegtes Leben, das von Liebesglück, Skandalen und TV-Abenteuern geprägt ist. 2025 rückt der 63-Jährige erneut ins Rampenlicht – diesmal gemeinsam mit Ehefrau Tina Ciamperla (52) in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“. Doch wie begann ihre Liebesgeschichte eigentlich? Und welche Turbulenzen mussten sie meistern? Hier findest du alle wichtigen Hintergründe über den Schauspieler und seine Vergangenheit und seine zweite Ehefrau!
Jochen Horst: Karriere-Boost und mediale Aufmerksamkeit
Jochen Horst zählt zu den beliebtesten deutschen Schauspielern und ist mittlerweile auch Reality-Star. Seit seinem Durchbruch in „Balko“ war er in zahlreichen Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen zu sehen – auch international konnte er überzeugen. Im Jahr 2024 stand er dann durch ein ganz anderes TV-Projekt im Rampenlicht: Bbei „Promi Big Brother“ schaffte er es bis ins Finale. Nur ein Jahr später folgt nun das nächste mediale Abenteuer im „Sommerhaus der Stars“ – begleitet von seiner Ehefrau Tina. Doch sie ist nicht die erste Frau an seiner Seite.
Von Liebesglück zu Rosenkrieg: Bewegende Vergangenheit mit Anouschka Renzi
Jochen Horsts Privatleben war nicht immer von Harmonie geprägt. Anfang der 1990er Jahre verliebte er sich in seine Schauspielkollegin Anouschka Renzi (61). 1995 folgte die Hochzeit, 1998 wurden sie Eltern einer gemeinsamen Tochter – Chiara Moon. Doch das Glück hielt nicht: Nur fünf Jahre später folgte die Scheidung, begleitet von öffentlichem Rosenkrieg, Vorwürfen über angeblich nicht gezahlten Unterhalt und vermeintlichen Rufmord.
Im Rückblick sagte Jochen Horst zur damaligen Trennung im Gespräch mit der „Bild”:
Ich hatte in meiner ersten Ehe zufällig mal das Handy meiner Frau in der Hand. Es war gar nicht so sehr die Nachricht, die ich plötzlich auf dem Display sah, sondern die Reaktion, als ich sie daraufhin ansprach. Die passte einfach nicht … Das war ein Schlag ins Gesicht. Es kamen noch andere Sachen dazu, aber im Grunde war unsere Ehe danach beendet.
Jochen Horst
Anouschka Renzi blickte kürzlich etwas wehmütig zurück: Sie hätte sich gewünscht, nur einmal zu heiraten und „glücklich bis an alle Tage” zusammenzuleben. Doch: „Damit eine Ehe hält, müssen beide daran arbeiten“, so Renzi offen im Interview mit RTLZWEI.
Neues Glück mit Ehefrau Tina Ciamperla
Nach dem turbulenten Ehe-Aus mit Renzi fand Jochen Horst rasch neues Liebesglück: 2000 lernte er Model Tina Ciamperla in Berlin kennen, zwei Jahre später, 2002, wurde geheiratet. Zusammen haben sie einen Sohn namens Chazz Moon Santino. Die Familie lebte viele Jahre auf Mallorca, später zog es Tina und Jochen kurz nach Holland, mittlerweile leben sie aber wieder in Deutschland.
Familienbande und erfolgreiche Kinder
Sohn Chazz Moon folgte zunächst einem ganz anderen Karriereweg als seine Eltern: Nach seinem BWL-Studium in Dubai arbeitet er inzwischen erfolgreich als internationales Male-Model. Besonders stolz ist Tina Horst darauf, dass ihr Sohn „sich eine eigene Modelkarriere aufgebaut hat, ohne jemals zu erwähnen, wer sein Vater ist“. Vitamin B spielte für ihn keine Rolle, schwärmt Mama Tina.
Auch zum Rest der Familie pflegt Jochen Horst enge Beziehungen – nicht nur zu Sohn Chazz, sondern auch zu Tochter Chiara aus erster Ehe. Die Halbgeschwister verstehen sich bestens, ein echter Grund zur Freude für den Schauspieler.
Jochen Horst und Tina Ciamperla: Gemeinsam ins Reality-TV
2025 wagt das Ehepaar ein gemeinsames Abenteuer und zieht zusammen mit sieben weiteren Paaren ins „Sommerhaus der Stars“. Nach Jochen Horsts erfolgreichem Auftritt bei „Promi Big Brother“ birgt das Reality-Format jedoch neue Herausforderungen. Während Jochen keinen Konflikt scheut, wie er selbst sagt, mag es Tina harmonischer. Sie könnte als Feel-Good-Managerin im „Sommerhaus” in Bocholt-Barlo auftreten, während ihr Mann sich eher in Auseinandersetzungen stürzt – Potenzial für Fernsehunterhaltung pur!
Ob ihr „Jahresurlaub“ im „Sommerhaus“ wirklich so entspannt abläuft, bleibt abzuwarten. Im RTL-Interview scherzen beide, dass es wohl eher ein „Abenteuerurlaub“ werde. Dennoch gehen Jochen und Tina Horst mit einem sehr guten Gefühl in die Show und wollen das bestenfalls als Paar und Team meistern und den Sieg holen.
Fazit: Ein Paar, das alle Höhen und Tiefen gemeinsam meistert
Jochen Horst und Ehefrau Tina Ciamperla haben bereits viele Lebensphasen und Herausforderungen gemeinsam gemeistert. Sie haben ein extrem inniges Verhältnis, Eifersucht spielt in ihrer Ehe keine Rolle. Auch WG-erprobt sind sie bereits. Sie halten zusammen und stehen sich loyal zur Seite. Im „Sommerhaus der Stars“ könnten sie jetzt gemeinsam beweisen, wie stark ihre Partnerschaft wirklich ist.