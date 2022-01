Jochen Schropp: Liebes-Hammer! Jetzt lässt er es alle wissen

Hach, wie schön muss Liebe sein. Eng umschlungen in Südafrika, da kann man ja fast neidisch werden. Die beiden Turteltauben wollen auch schon bald den nächsten Schritt wagen. Seit dem ersten Lockdown 2020 sind sie bereits verlobt. Die Traumhochzeit soll, wenn es nach Jochen geht, ebenfalls in Kapstadt stattfinden. Oder steckt hinter diesem Foto doch mehr als wir bisher wissen? Ob die beiden sich schon getraut haben, will der Moderator noch nicht verraten, aber so oder so, ihr Glück ist den beiden ohnehin ganz offensichtlich anzusehen.

