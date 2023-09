Joe Jonas & Sophie Turner: Jetzt kommt der wahre Grund für das Ehe-Aus raus!

Der Grund für seine Entscheidung lag offenbar im ausschweifenden Party-Lifestyle seiner Noch-Ehefrau! "Sie haben total unterschiedliche Leben geführt. Sophie feiert gerne, Joe bleibt lieber zu Hause", so ein Insider. Und weiter: "Sophie war noch sehr jung, als sie berühmt wurde. Als dann noch die beiden Kinder dazukamen, fühlte sie sich, als säße sie in der Falle." Tatsächlich war Sophie erst 14, als sie ihre Rolle in der Kultserie "Game of Thrones" übernahm. Als die Serie 2019 endete, war sie 23 – und schwanger. Tochter Willa kam 2020 zur Welt, zwei Jahre später folgte Baby Nummer zwei. Für Joe Jonas die Erfüllung seiner Träume, wie Freunde berichten. Er habe nie gewollt, dass die Familie auseinandergerissen werde. Doch am Ende sei die Scheidung der letzte Ausweg gewesen. "Letztlich musste er das tun, von dem er das Gefühl hatte, dass es das Beste für seine beiden Töchter ist", heißt es.

Und Sophie? Ließ es geschehen. Wenige Tage bevor ihr Mann die Scheidung einreichte, kippte sie Drinks in einer Kneipe im britischen Birmingham. Schon die letzten drei Monate hatte die Schauspielerin zum Arbeiten in ihrer Heimat England verbracht, während sich Joe um die beiden Mädchen kümmerte, sie mit auf Tour seiner Band The Jonas Brothers nahm. Wie es künftig weitergeht? Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, hat Joe Jonas das gemeinsame Sorgerecht für die Töchter beantragt. Mama Sophie wird also hoffentlich nicht gänzlich aus dem Leben ihrer Kinder verschwinden…