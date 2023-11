Joe Laschet: So erfolgreich ist der Sohn von Armin Laschet

Er gilt als der deutsche Ryan Gosling: Armin Laschets Sohn Joe. Dass der 34-Jährige eher auf Mode anstatt auf Politik steht, liegt quasi auf der Hand. Auf Instagram präsentiert der Aachener elegante Anzüge und kommt gut damit an; 101.000 Fans folgen inzwischen seinem Account, Tendenz steigend. Doch nicht nur als Influencer geht es mit seiner Karriere steil bergauf. Joe hat schon das nächste Ass im Ärmel: Ein eigenes Buch!

Was uns in "Gentleman Bold" erwartet? Auf alle Fälle mehr als die gängigen Fashion-Fotos: "In meinem Buch präsentiere ich die Gentleman Mode jünger, bunter, diverser und cooler. Hier ist nichts altbacken, sondern den Leser erwartet stilvolle Coolness in Form von Text und Bild", erklärt das Model InTouch Online im Interview.

Dabei habe Joe eine klare Mission: "Ich möchte mit dem Buch einen Beitrag dazu leisten, dass Männer sich wieder öfter und gerne elegant kleiden. Dabei gilt: Weniger Regeln und Pflicht, sondern mehr Spaß an der Mode. Anzug und Krawatte gehören wieder auf die Straße."