Jörg Wontorra: Falsches Spiel mit der Liebe! Er führ seine Ex an der Nase herum

Dann helfen wir der TV-Legende mal auf die Sprünge. Jedenfalls war er vor ein paar Wochen noch Single. Denn da verriet eine, die es wissen muss, dass er auf Tinder – also via Onlinedating – nach einer Herzdame sucht. Ausgerechnet seine Tochter Laura Wontorra (34) lüftete sein Liebesgeheimnis. Und kassierte dafür einen Rüffel vom Papa. "Wir haben vereinbart, dass wir vor laufenden Kameras nicht mehr über private Dinge sprechen", erklärte die sympathische Moderatorin damals.

In Ordnung. Akzeptieren wir. Aber Jörgs Bemerkung, dass seine Ex Susanne Bausch (60) und er nie getrennt waren, ist genauso eine Mogelpackung wie sein Alter beim Tindern. Da hat er sich nämlich zwei Jahre jünger geschummelt. Außerdem erinnern wir uns an die Streitereien nach dem Liebes-Aus im vergangenen Jahr. Der Sportmoderator sagte damals: "Mit den Frauen bin ich durch." Und auch die Bremer Geschäftsfrau sprach davon, dass die beiden seit der Trennung keinen Kontakt mehr hätten. Na, Herr Wontorra, konnten wir Ihr Gedächtnis ein wenig auffrischen?

Gegenüber Freunden erwähnte "Wonti", dass er mit Susanne wieder glücklich sei. Also eine totale Rolle rückwärts. Aber wir gönnen ihm das neue Glück mit seiner "alten" Partnerin. Denn ob es mit Onlinedating geklappt hätte? Wer weiß …