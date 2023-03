Jolina Mennen: Erste Worte nach der Trennung!

Für sie und Florian sei das Liebes-Aus auch nicht so überraschend, wie für ihre Fans, denn sie seien ihren Anhängern natürlich auch schon "ein paar Schritte im Prozess voraus". Doch für beide ist klar, dass es kein Abschied für immer sein wird. Die YouTuberin und ihr Noch-Ehemann wollen weiterhin für einander da sein. Jolina Mennen macht deutlich, dass es sich für sie nicht wie ein Scheitern anfühlt: "Im Gegenteil, ich bin sehr dankbar, [...] so einen tollen Menschen wie Florian in meinem Leben zu haben. So schnell werden wir einander nicht los". Auf den genauen Trennungsgrund geht die 30-Jährige jedoch nicht weiter ein.

Auch interessant

Ob Dschungelcamp-Gewinnerin Djamila Rowe in der Liebe bald mehr Glück haben wird? Mehr zu ihrer Rolle als potentielle Bachelorette erfährst du im Video: