Jolina Mennen: Jetzt packt sie über Peter Klein & Yvonne Woelke aus!

„Ich muss sagen, mir kommt es sehr inszeniert vor. Ich finde es leider sehr schade, denn auch wenn es so ist, würde ich so ein Drama niemals in der Öffentlichkeit austragen. [...] Ich fand es einfach fehl am Platz. Ich hatte das Gefühl, es ging ein bisschen zu wenig um die Familie Katzenberger und dann musste einfach Wind um die Katzenbergers gemacht werden, wo eigentlich keiner hätte sein müssen.“

Jolina Mennen