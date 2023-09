Josh Seiter: Er lebt! Der "Bachelorette"-Kandidat hat seinen Tod nur vorgetäuscht

In einem Video, welches Josh selbst auf Instagram postete, klärte er die Situation auf. Er beginnt sein Video mit den Worten: "Hallo Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich am Leben und mir geht es gut. Mein Account wurde gehackt." Weiter entschuldigt Josh sich bei seinen Follower:innen für "den Schmerz", den die Hacker verursacht haben.

Doch seine Ex-Freundin will ihm die Geschichte nicht abkaufen und behauptet: Josh habe seinen Tod selber vorgetäuscht - für Aufmerksamkeit! "Jeder verdient Gnade, aber leider kann ich nicht anders, als daran zu denken, dass er als weißer Cisgender-Mann diese Nummer abziehen konnte – und so tat, als wäre er tot – während so viele meiner Schwestern und farbige Transfrauen in diesem Jahr brutal ermordet wurden und ihnen nicht die gleiche Liebe und Unterstützung entgegengebracht wird", schreibt "Drag Race"-Star Monica Beverly Hillz in einem Statement auf Instagram. Trotzdem sei sie froh, dass es Josh gut gehe und hofft, dass er sich bald Hilfe sucht.