Judith Rakers: "Ich habe Ina Müller unter den Tisch getrunken"

Als Judith nämlich mal in Ina Müllers legendärer Sendung "Inas Nacht" zu Gast war, haben die beiden mächtig einen weggebechert. Für Judith jedoch scheinbar kein gro0ßes Thema. So offenbart sie beim "NRD"-"Kaptn's Dinner": "Zwei Schlucke - ich merke den ersten Schluck ganz doll, den zweiten auch noch. Und dann ist es so, wenn ich dann weitertrinke, werde ich wieder klarer." Sie ergänzt: "Ich habe in meinem Leben noch nie einen Filmriss gehabt von Alkohol. Ich habe noch nie mich übergeben müssen von Alkohol. Ich kann ganz schön was ab." Kein Wunder somit, dass Ina Müller dabei kein leichtes Spiel hatte. So fügt Judith abschließend hinzu: "Als ich bei Ina Müller in der Sendung war, habe ich sie unter den Tisch getrunken." Oh ha! Ob uns Judith in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein ...

