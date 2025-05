Judith Williams: Bloßgestellt! Dieser Beauty-Skandal hat es in sich

In einem Instagram-Reel greift Beauty-Influencer Leo (@rundumhaut) die Beauty-Queen öffentlich an, und seine Vorwürfe haben es in sich. Immer wieder, so sagt er, werde er gefragt, warum er Judiths Produkte nicht in seinen Beiträgen empfiehlt. "Dann reden wir doch mal über die Produkte von Judith Williams", beginnt Leo sein Video. "Zum Beispiel über das Vitamin-C-­Konzentrat. Schaut man sich die Inhaltsstoffe an, liegt der Verdacht nahe, dass hier keine wirksame Konzentration an Vitamin C enthalten ist. Dafür aber allergene Duftstoffe", erklärt er – und zieht dann richtig vom Leder. "Zweifelhafte Marketing-Versprechen, intransparente Kommunikation über Inhaltsstoffe, dann auch noch überzogene Preise (…) Deswegen taucht die Marke auch nicht in meinen Empfehlungen auf."