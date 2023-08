Judith Williams: Pleite-Drama! Jetzt wird's eng

Die Rede ist nicht von Göttergatte Alexander-Klaus Stecher, sondern von ihrem guten Fernseh-Kollegen Georg Kofler! Von 2017 bis 2022 saßen Judith und der italienische Manager als Juroren Seite an Seite in der angesagten Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" (die 14. Staffel folgt im Herbst auf Vox) – immer auf der Suche nach tollen Geschäfts-Ideen. Allerdings musste Georg Kofler jetzt feststellen, dass seine Idee eines Start-ups mächtig in die Hose ging.

Der vielversprechende TV-Deal "Social Chain", in den Kofler als Hauptaktionär zusammen mit "Kaufhauskönig" Ralf Dümmel investierte, ist geplatzt. Das Online-Handelsunternehmen musste Insolvenz anmelden. Puh! Nicht nur für die beiden Geschäftsmänner ein Schock, sondern auch für Power-Frau Judith.

Als Firmeninhaberin einer Kosmetiklinie weiß sie, wie schnell es finanziell hoch- und runtergehen kann. Und: "Als Unternehmer hast du eine Verantwortung für Mitarbeiter", betonte sie laut "Das Neue". Trotz der Anteilnahme ist Judith am Ende aber froh, dass ihr solch ein Schicksal bislang erspart blieb...