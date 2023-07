Judith Williams: Sie spricht über die schlimmste Zeit ihres Lebens

Anschließend musste sich Judith umorientieren: "Ich zerfloss vor Selbstmitleid.", gibt sie zu. Doch ihr Vater machte ihr Mut, sich neu zu erfinden. "Das war ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Ich landete in einem Fitnessstudio als Empfangsdame. Für mich war das damals ein empfundenes Downgrading. Heute empfinde ich das als Upgrading. Als Empfangsdame kümmerte ich mich um die Kunden und stand wieder im Dienst am Nächsten. Wie mein Vater mir geraten hatte. Es machte mir Freude, für andere da zu sein, und half mir, aus meiner Depression rauszukommen.", erklärt die 51-Jährige.

Anschließend bewarb sich Judith dann bei dem Homeshopping-Sender QVC, wurde zunächst abgelehnt, doch ließ nicht locker. Nachdem sie den Job dann letztendlich bekam, wurde sie schnell zur besten Verkäuferin und ein Jahr später vom Mitbewerber HSE in München abgeworben.

Inzwischen ist Judith Millionärin und erfolgreiche Unternehmerin. Doch ein kleiner Traum wäre da noch: Auch wenn sie sagt, dass das Leben ihr Studium war, besteht der Wunsch, noch mal "irgendwo an der Uni einen richtigen Abschluss zu machen", nach wie vor. Doch dafür fehle ihr aktuell einfach die Zeit: "Ich habe ja auch noch eine Familie, um die ich mich kümmern will.", erklärt Judith.

Ob Judith ihren Traum also noch in die Tat umsetzen wird, steht wohl in den Sternen. Mit ihrem Mann, dem Medienunternehmer Alexander-Klaus Stecher, ist Judith seit 16 Jahren glücklich und lebt mit ihm und seinen beiden Söhnen in Bayern.