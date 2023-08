Jürgen Drews: Erstes Lebenszeichen nach seinem Karriere-Aus! So geht es ihm wirklich

Nachdem Jürgen Drews vor einem Jahr in einer Live-Show von Florian Silbereisen sein Karriere-Aus verkündete, zog sich der "König von Mallorca" aus der Öffentlichkeit zurück. Als Gründe für seine Entscheidung, erklärte der 79-Jährige in einem emotionalen Statement, dass sich sein Alter so langsam bemerkbar mache und er immer stärker mit seiner Polyneuropathie zu kämpfen habe. Seit seinem großen Bühnen-Abschied, welcher im Januar dieses Jahres im TV zu sehen war, hat die Öffentlichkeit nichts mehr von dem Sänger gehört.

Doch nicht nur seine Fans vermissen den "Ein Bett im Kornfeld"-Interpreten, auch einige Freunde hören scheinbar wenig von ihm - nicht mal zu seinem Geburtstag habe man ihn erreicht, berichtete Mickie Krause vor Kurzem noch. Doch jetzt bekam Mickie einen Anruf von seinem langjährigen Freund zu Geburtstag!