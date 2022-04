Jürgen Drews: Jetzt sagt er für immer Lebewohl

Zuerst seine öffentliche Beichte, an der tückischen Nervenkrankheit periphere Polyneurophatie zu leiden – dann das coronabedingte Auftrittsverbot. Zu viel auf einmal für den sonst so stimmungbringenden Sänger. Die gute Laune kippte schlagartig: „Ich habe so eine Art Depression bekommen“, offenbart Jürgen Drews jetzt zum ersten Mal. Ein Psycho-Drama, mit dem er selbst am allerwenigsten gerechnet haben dürfte: „Ich bin eigentlich ein absolut positiv eingestellter Mensch. Auf einmal kriegte ich so ein Zipperlein: ,Das war also mein Leben?‘“, gesteht er in der Dokumentation „Was einmal war, das kommt nie wieder“.